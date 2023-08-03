Диалог «на месте»: шедевры искусства преображают Казань и привлекают инвестиции

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Музеем частных коллекций

«Инвестиции в искусство» или «искусство инвестиций»: диалог о развитии территории исторического центра, проектов популяризации Казани, улучшения инвестиционного климата региона c Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан в формате одной экскурсии в «Доме приемов».



Исторические особняки на улице К. Маркса д.16, д.18, где сегодня реализована концепция «Дома приемов» компании посетило руководство Агентства инвестиционного развития РТ с целью знакомства с уникальным проектом и первой очередью Музея частных коллекций в доме Александрова, который «гремит» на всю Россию с мая 2023 года. Именно тогда состоялась его презентация научному сообществу, в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев». Потом был форум «Ребус», где проект по достоинству оценил раис республики Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин. Положительные оценки в ходе посещения были получены от депутата Госдумы Сергея Пахомова, а также мэры крупных российских городов, главных архитекторов, специалистов в области сохранения культурного наследия.

Точка опоры: как выстраивался диалог?

Первично история и смыслы: экскурсию сотрудникам АИР РТ провели идеологи проекта — сотрудники Института культурного наследия. Их познакомили с проектом «Дома приемов» и первой очередью Музея частных коллекций в доме Александрова, в ходе мероприятия гости увидели редкие и ценные предметы искусства старых мастеров из коллекции Большого собрания изящных искусств компании. Коллекция Большого собрания изящных искусств насчитывает более 7000 тысяч предметов. Шедевры искусства мирового значения возвращаются в Россию, реставрируются и наполняют интерьеры восстановленных особняков. Начало этой работе было положено в 2005 году. Гости были удивлены, что все предметы подлинные. Сегодня проект призван стать центром делового успеха Татарстана, предполагается, что здесь будут подписываться важные для региона документы, утверждаться бизнес-проекты, стартовать договоренности о заключении сделок.

Сотрудников АИР РТ познакомили с проектом «Дома приемов» и первой очередью Музея частных коллекций в доме Александрова. предоставлено realnoevremya.ru компанией

Коллекция Большого собрания изящных искусств насчитывает более 7000 тысяч предметов. Шедевры искусства мирового значения возвращаются в Россию, реставрируются и наполняют интерьеры восстановленных особняков. В 2015 году Дом Банарцева (К. Маркса д.18) был открыт для деловых визитов высоких лиц, здесь подписывались договоры, соглашения, меморандумы, проводились круглые столы, влияющие на деловую жизнь Татарстана и улучшая имидж региона в глазах крупного бизнеса. В 2022 году был представлен проект по восстановлению особняка на ул. К. Маркса,17 и трансформации объектов компании в сторону формирования культурно-делового кластера. Там планируется раскрыть всю полноту коллекции, которая состоит из 7000 тысяч предметов искусства, но, прежде, руководством компании было принято решение о демоверсии проекта. В выявленном объекте культурного наследия, который был спасен от разрушения, была создана первая очередь Музея частных коллекций (К. Маркса д.16 — Дом Александрова, XVIII век — середина XIX века). Здесь выставлена часть шедевров мирового значения, которыми обладает большое собрание изящных искусств. Названия залов — Меншиковский, князей Юсуповых, графов Шереметевых, барона Штиглица и других — призваны напомнить о том, как много сделали частные лица для приумножения культурного наследия России и его сохранения. Многие аристократические семейства — Юсуповы, Шереметевы, Строгановы — ведут историческое или легендарное происхождение от представителей татарского этноса, что для Казани имеет особую ценность. В залах особняка в Доме Александрова представлена только часть коллекции.

Гостей поприветствовал директор по развитию территорий и продажам компании Ринат Аисов:



— Инвестиции в сохранение объектов культурного наследия — одно из основных направлений деятельности группы компаний ASG. Оно ведет отсчет с 2012 года, когда было заключено соглашение с мэрией Казани по развитию казанской агломерации и участию группы в работе по восстановлению и реконструкции исторического центра города. За минувшие годы была проделана большая практическая работа по сохранению 26 объектов, находившихся на грани полного разрушения, но теоретическая — осмысление места культурного наследия в социально-экономическом развитии страны, концептуальные подходы к его капитализации. «Дом приемов» — это уникальный проект. Подобные особняки и выбранный формат приспособления призваны повысить репутационный капитал Казани на самом высоком уровне. — Реализуя данный проект, мы инвестируем в будущее, лозунг нашей компании — «Инвестиции во благо», поэтому при создании модели приспособления, ориентировались на ту ценность, которую сможем принести городу восстановлением таких исторических объектов, — продолжил Ринат Аисов.

Представители АИР РТ высоко оценили потенциал площадки, как места для деловых переговоров, приглашения высоких гостей. предоставлено realnoevremya.ru компанией

Также обсудили вопросы значимости поддержки культурного наследия и его воздействия на развитие территорий. В рамках встречи прошла презентация инвестиционных проектов компании ASG invest в направлении комплексного развития территорий. Ринат Аисов выделил перспективные проекты компании, которые могут привлечь инвестиции и благоприятно скажутся на развитии экономики Татарстана. Представители Агентства получили детальную информацию о планах и идеях для развития региона, которые могут быть востребованы и интересны инвесторам. Обсудили проекты развития Казанской агломерации, развитие производственно-логистических комплексов, создании деловых ядер.

— Взаимодействие между компанией и Агентством инвестиционного развития играет важную роль в развитии нашего региона. Только через сотрудничество и обмен информацией можно максимально эффективно использовать свои ресурсы. Наша совместная работа будет позитивно сказываться на стимулировании экономического развития и привлечение инвестиций в регион, — завершил речь Ринат Аисов.

Представители Агентства инвестиционного развития высоко оценили потенциал площадки, как места для деловых переговоров, приглашения высоких гостей. По результатам мероприятия были достигнуты договоренности о составлении графика работы с инвесторами на площадке «Дома приемов» на ближайшее время.

Татьяна Харитонова