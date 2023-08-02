В Татарстане отпраздновали день ВДВ — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В России 2 августа отметили день ВДВ. Как праздник прошел в Татарстане, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В Казани многие десантники, пришедшие в парк Победы в честь дня ВДВ, являются участниками СВО. Некоторые из них принадлежат к династиям военных.



— Дети видят любовь к Родине, видят, что военнослужащие чтят память поколений. Конечно, этим мы воспитываем наших детей — в духе патриотизма, — подчеркнула руководитель народного движения «За победу! Казань» Евгения Коцарь.

В Нижнекамске по традиции цветы возложили к памятнику «Воинам-интернационалистам». В Альметьевске десантники собрались у мемориала «Памяти героев Великой Отечественной войны».

Памятный день в честь Воздушно-десантных войск в Вооруженных силах России ежегодно отмечают 2 августа. Праздник учрежден в 1930 году.

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Елизавета Пуншева