Казанцы в июне чаще летали в Турцию, Азербайджан и Сербию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Жители Казани в июне этого года чаще выбирали для поездок Турцию, Азербайджан, Сербию, Беларусь и Узбекистан. Среди стран дальнего зарубежья, помимо Турции и Сербии, популярностью пользуются Израиль, Италия и Черногория, выяснили аналитики «Яндекс.Путешествий».



Эксперты составили топ-10 зарубежных стран для поездок в первый месяц лета. Для каждой страны указана средняя цена перелета в обе стороны на одного пассажира и средняя стоимость ночи в отеле:

Турция: перелет — 32 880 руб., ночь в отеле — 12 900 руб.;

Азербайджан: перелет — 38 600 руб., ночь в отеле — 10 825 руб.;

Сербия: перелет — 72 500 руб., ночь в отеле — 22 500 руб.;

Беларусь: перелет — 18 750 руб., ночь в отеле — 5 500 руб.;

Узбекистан: перелет — 42 200 руб., ночь в отеле — 7 900 руб.;

Киргизия: перелет — 63 000 руб., ночь в отеле — 11 850 руб.;

Казахстан: перелет — 24 450 руб., ночь в отеле — 6 600 руб.;

Армения: перелет — 30 250 руб., ночь в отеле — 8 570 руб.;

Израиль: перелет — 55 200 руб., ночь в отеле — 21 850 руб.;

Италия: перелет — 98 000 руб., ночь в отеле — 9 650 руб.

Среди зарубежных направлений самыми популярными стали Стамбул, Анталья, Баку, Белград и Минск.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Что касается российских направлений, чаще казанцы выбирали Санкт-Петербург, Сочи, Москву, Махачкалу и Красноярск:

Санкт-Петербург: перелет — 11 250 руб., ночь в отеле — 6 300 руб.;

Сочи: перелет — 14 200 руб., ночь в отеле — 6 500 руб.;

Москва: перелет — 7 950 руб., ночь в отеле — 4 550 руб.;

Махачкала: перелет — 16 900 руб., ночь в отеле — 5 070 руб.;

Красноярск: перелет — 16 125 руб., ночь в отеле — 3 800 руб.;

Минеральные Воды: перелет — 15 700 руб., ночь в отеле — 5 000 руб.;

Горно-Алтайск: перелет — 13 950 руб., ночь в отеле — 3 450 руб.;

Калининград: перелет — 19 600 руб., ночь в отеле — 5 800 руб.;

Уфа: перелет — 11 000 руб., ночь в отеле — 4 850 руб.;

Екатеринбург: перелет — 12 800 руб., ночь в отеле — 3 650 руб.

Поездки казанцев по России длятся в среднем около шести дней, в другие страны — около десяти. Средняя цена одной ночи в отеле по России составила 5 850 рублей, в странах ближнего зарубежья — 7 450 рублей, в странах дальнего — 12 900 рублей.

Стоимость перелета туда и обратно по России выросла на 24% — с 9 880 до 12 250 рублей. Цена авиабилетов в страны ближнего зарубежья выросла на 44% — с 26 750 до 38 600 рублей. При этом стоимость перелетов в страны дальнего зарубежья снизилась на 30% — с 51 100 до 35 850 рублей.

За год популярность курортов ОАЭ среди россиян возросла в четыре раза. Чаще всего российские туристы выбирают Дубай (53% от общего потока). На втором месте по востребованности Рас-эль-Хайма (14%). Еще 10% жителей страны приобрели билеты в Шарджу.



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Маргарита Головатенко