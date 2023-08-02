В Татарстане во втором квартале выявили 40 поддельных банкнот

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в апреле–июне 2023 года выявили 40 поддельных банкнот, сообщили в пресс-службе отделения — Национального банка по республике Волго-Вятского главного управления ЦБ России.



Из них 36 денежных знаков — российские, еще четыре — подделки купюр иностранных государств.

Так, в Татарстане выявили 29 банкнот номиналом 5 тысяч рублей, шесть банкнот — 1 тыс. рублей и одну — 2 тысячи.

Из четырех подделок иностранных валютных средств три имели 100-долларовый номинал, еще одна — 500 евро.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В ЦБ предупреждают: если есть сомнения в подлинности купюры, независимо от того, российская она или иностранная, необходимо сдать ее на экспертизу. Для этого следует обратиться в любой коммерческий банк, который осуществляет операции с наличными. Можно проверить подлинность российских банкнот и самостоятельно: нужно обратить внимание как минимум на три защитных признака, которые определяются на ощупь, на просвет и при изменении угла зрения.

В четвертом квартале 2022 года в Татарстане выявили 64 поддельных денежных знака, что меньше, чем в третьем квартале (80 штук).

Центробанк сообщил, что в целом в России сократилось количество фальшивок — в первом квартале 2023 года в банковской системе России было обнаружено 3 018 фальшивых купюр. Это на 62,88% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года.

В Пензенской и Саратовской областях недавно пресекли деятельность международной группы, участников которой подозревают в изготовлении и сбыте поддельных 100-долларовых купюр.

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Маргарита Головатенко