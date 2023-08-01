В Пензе накрыли деятельность фальшивомонетчиков, печатающих 100-долларовые купюры

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Пензенской и Саратовской областях пресекли деятельность международной группы, участников которой подозревают в изготовлении и сбыте поддельных 100-долларовых купюр, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Фальшивые банкноты печатались на профессиональном оборудовании и использовали качественное сырье. В ходе обысков изъяли 3,6 тысячи листов формата А4 с подготовленными для нарезки купюрами номиналом 100 долларов США, шесть полиграфических клише, компрессор, станок шелковисто-трафаретной печати, три станка офсетной печати, детекторы банкнот и другое оборудование.

В автомобиле одного из соучастников обнаружили сто поддельных 100-долларовых купюр.

Следователи СЧ СУ УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 186 УК РФ.

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Маргарита Головатенко