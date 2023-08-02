Песков: Москва незамедлительно вернется к зерновой сделке после выполнения всех условий России

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, в каком случае Москва будет готова вернуться к зерновой сделке, передает «РИА Новости».

— Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России, — сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, изменилась ли ситуация и готова ли Москва вернуться к переговорам по возобновлению сделки.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд выступила с утверждением, что обладает информацией, согласно которой Россия готова вести переговоры о возобновлении зерновой сделки.

Напомним, зерновая сделка прекратила свое действие с 17 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что черноморские договоренности не продлили, как делали это неоднократно, потому что их часть, касающаяся России, не выполнена до сих пор.



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Илина Хакимова