Жители Поволжья рассказали, что может подтолкнуть их к увольнению

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела опрос среди соискателей Поволжья и узнала, что не устраивает работников в компаниях, а также какие проблемы они видят в коммуникации с непосредственным руководством.

Так, 43% респондентов, готовых уволиться или уже уволившихся по причине недовольства компанией, главной причиной называют отсутствие обещанных положительных изменений в компании.

Также жители Поволжья готовы уволиться из-за плохого состояния компании и опасения банкротства (38%) и из-за бюрократии (37%). Реже причиной увольнения называли плохую репутации компании (9%), а также отсутствие ответственности за вред, который бизнес причиняет экологии (3%).

скриншот realnoevremya.ru исследования hh.ru

Стоит отметить, что, говоря об отношениях с руководством, большинство жителей Поволжья (каждый второй) ответили, что именно их начальство создавало напряженную атмосферу в коллективе.

Еще 41% респондентов указали, что руководитель не интересовался работой подчиненных и их развитием, 37% ответов касались недоверия к компетенциям начальника. Реже остальных причиной увольнения называли недоверие и тотальный контроль со стороны руководителя (каждый пятый соискатель).

скриншот realnoevremya.ru исследования hh.ru

Четверо из десяти казанских удаленных сотрудников скорее выберут увольнение, чем работу в офисе, если того потребует начальство. В случае если работодатель решит, что сотрудники должны перейти с удаленки или гибридного графика на работу в офисе, 41% из таких работников предпочтут уволиться.



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Илина Хакимова