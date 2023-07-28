Треть казанцев уезжают в отпуск спонтанно

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Чуть больше трети — 35% — жителей Казани уже провели свой отпуск в этом году, а еще 23% планируют летний отдых, но еще не успели поехать. Об этом свидетельствует опрос бренда Sokolov и YouTravel (есть в распоряжении «Реального времени»).

Собираться в отпуск большинство жителей Казани (41%) начинают заранее — за месяц, а то и за два. При этом треть опрошенных отправляются в путешествие всегда спонтанно.

Почти треть (31%) респондентов признаются, что берут с собой в поездку все ценные вещи из дома (драгоценности и денежные «заначки»), 30% оставляют все под домашней сигнализацией или дополнительной защитой, а еще 24% признаются, что всегда просят близкого человека присмотреть за домом до отъезда. Однако в Казани не принято оставлять ценные вещи в сейфе при отъезде — так делают лишь 2%.



Напомним, треть казанцев хоть раз в жизни забывали взять с собой в отпуск какую-либо вещь. При этом 70% жителей города собираются на отдых по списку и берут с собой все необходимое.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева