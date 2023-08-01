Вакансия тракториста в Казани попала в топ самых высокооплачиваемых предложений в России

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Вакансия тракториста в Казани попала в российский рейтинг высокооплачиваемых предложений, об этом узнал сервис «Работа.ру», изучив базу вакансий, а также составив августовский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений от российских работодателей.

Казанским трактористам готовы платить 277 тысяч рублей.

Работнику предстоит выполнять полевые работы на сельскохозяйственной технике (комбайне), а также заниматься сбором урожая. Соискателю необходимо иметь действующее удостоверение тракториста-машиниста категорий D и F, знать устройство сельскохозяйственной техники.

realnoevremya.ru/Илья Репин

Еще одной из самых высокооплачиваемых вакансий предлагают в Одинцово: там управляющему загородным домом готовы платить от 350 тысяч рублей. Чуть меньше — 300 тысяч рублей — предлагают старшему помощнику капитана в Петропавловске-Камчатском. Столько же предлагают няне в Москве, а еще — зубному технику-керамисту в Санкт-Петербурге.



В Татарстане за период с 25 июня по 25 июля соискатели разместили 98,4 тысячи резюме. Предложений о работе за это время зафиксировано почти на треть меньше — всего 68,4 тысячи.



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Илина Хакимова