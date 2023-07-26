В Татарстане в июле количество резюме превысило число вакансий почти на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане за период с 25 июня по 25 июля соискатели разместили 98,4 тысячи резюме. Предложений о работе за это время зафиксировано почти на треть меньше — всего 68,4 тысячи. Об этом РБК «Татарстан» сообщила руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Екатерина Кузьминых.

По ее словам, в сфере юриспруденции за этот период в республике разместили порядка 300 вакансий. Количество резюме при этом превышает спрос более чем в 3 раза — их свыше тысячи. Соискателю в среднем предлагают зарплату в 40—68 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Для программистов микроконтроллеров размещено 13 вакансий. Ищут такую работу 90 специалистов. Для них средняя зарплата начинается с 65 тысяч рублей.

Напомним, в Татарстане самыми востребованными специалистами стали водители, инженеры, врачи, уборщики и контролеры. В среднем за апрель — июнь 2023 года численность рабочей силы в Татарстане в возрасте 15 лет и старше составила 2 064,8 тыс. человек.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Елизавета Пуншева