Во время форума «Россия — Африка» подписали более 160 соглашений

Участники форума «Россия — Африка» подписали 161 соглашение, приняли пять ключевых документов, также два важных документа были подписаны в присутствии президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Из 161 соглашения 146 подписаны с иностранными организациями и органами власти. При этом их суммы не разглашаются. Известно, что большинство из них относятся к сфере гуманитарного сотрудничества.

Также соглашения подписаны в сферах международного и межрегионального сотрудничества (56 соглашений), образования и науки (51), научно-технического сотрудничества (10), экспорта и внешнеэкономической деятельности (10).

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» проходил 27—28 июля в Санкт-Петербурге. Участие в нем принимали 49 из 54 стран африканского континента. Из них 17 были представлены на уровне глав государств, еще по пять — на уровне вице-президентов и глав правительств и парламентов.

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Елизавета Пуншева