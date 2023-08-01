В Верхнеуслонском районе Татарстана нашли тело утонувшего мужчины

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Сегодня днем на Волге вблизи села Студенец Верхнеуслонского района Татарстана спасатели нашли тело мужчины 1994 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Татарстану.

Мужчина пропал 29 июля во время катания на сапах. Его поиски начались в тот же день. За четыре дня спасатели обследовали более 100 тысяч квадратных метров.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Тело нашли на поверхности воды в 300 метрах от берега.

В прошедшие выходные в Верхнеуслонском районе Татарстана, у села Нижний Услон, на Волге обнаружили тело утонувшего мужчины. По предварительным данным, мужчина упал с сапборда в состоянии алкогольного опьянения. Причина произошедшего — несоблюдение правил безопасности на водных объектах.

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Елизавета Пуншева