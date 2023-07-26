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На строительство дорог под Казанью выделят 824 млн рублей

09:59, 26.07.2023
На строительство дорог под Казанью выделят 824 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На строительство дорог в населенных пунктах под Казанью планируют выделить 824,4 млн рублей из бюджета Татарстана.

Дороги планируют построить до начала апреля 2024 года на участках:

  • в жилом комплексе «Усадьба Царева» в Шигалеевском сельском поселении Пестречинского района Татарстана — 2 150 м;
  • в коттеджном поселке «Новые Сокуры» Лаишевского района — 14 752 м;
  • на двух улицах и участок трассы в селе Высокая Гора в Высокогорском районе.

Заказчик — Главинвестстрой Татарстана. Заявки принимаются до 2 августа, подрядчика выберут 4 августа.

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Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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