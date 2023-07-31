На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта. Об этом сообщается в telegram-канале об оперативной обстановке.

— Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности, — подчеркивается в сообщении.

Причины перекрытия не уточняются.

Напомним, 17 июля Крымский мост был атакован двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами. По данным Национального антитеррористического комитета, террористическая атака произошла в 03:05 по московскому времени. В результате теракта погибли два жителя Белгородской области — Алексей и Наталья Кулик. Их 14-летняя дочь осталась сиротой и была доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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Елизавета Пуншева