Маммопластика стала самой востребованной операцией среди молодых женщин

Среди пластических операций молодые женщины чаще всего выбирают увеличение груди, хирургическому удалению жиру и операциям на веках. Об этом «Газете.Ru» рассказал Владимир Зленко, пластический хирург, кандидат медицинских наук.

Врач рассказал, что грудь можно увеличить двумя способами: «собственным жиром и с помощью имплантов».

Однако при первом варианте добавить получится не более 1 размера, но при этом удастся обойтись без таких разрезов, которые нужны при операции с имплантами.

На втором месте, по словам хирурга, находится липосакция: операция по удалению лишнего жира. Операцию можно провести на любом участке тела. Хирург отметил, что все больше женщин обращаются за ультразвуковой липосакцией.

realnoevremya.ru

Врач также рассказал, что в молодом возрасте востребована и блефаропластика, например, для коррекции анатомических особенностей. Часто врачей просят устранить избыток жира на верхних веках, удалить жировые грыжи на нижних веках или изменить форму век.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Илина Хакимова