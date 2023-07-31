В Казани могут построить новый корпус татарстанского онкодиспансера

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани могут построить новый корпус татарстанского онкодиспансера на Сибирском тракте. О такой необходимости заявил заместитель министра здравоохранения республики Ильдар Фатихов.

Озвучил такое предложение Фатихов после доклада начальника организационно-методического отдела РКОД Камиля Шакирова. По его словам, за первое полугодие 2023 года цитологический скрининг на рак шейки матки прошли 294,1 тысячи женщин, у 59 из них выявили новообразование. Еще у 95 человек выявили рак молочной железы, а у восьми — рак легкого.

realnoevremya.ru

В Татарстане за 2022 год онкозаболевания выявили у 17 049 человек, что стало рекордом. Всего по состоянию на начало февраля в республике насчитывалось почти 115,1 тысячи пациентов со злокачественными образованиями.

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Елизавета Пуншева