Сотрудники Минцифры России будут работать удаленно в течение недели

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сотрудники российской Минцифры будут работать удаленно до конца недели. Это связано с необходимостью решить офисные проблемы после атаки БПЛА на Москву-Сити, заявил глава ведомства Максут Шадаев.

— Только до конца этой недели, чтобы решить офисные проблемы, — подчеркнул он.

Напомним, ночью и утром 30 июля пресечены попытки киевского режима осуществить террористическую атаку по Москве и Крыму.

Попытку нападения на Москву пресекли утром 30 июля. Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области. Еще два беспилотника подавили средствами радиоэлектронной борьбы, и они, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москвы-Сити.

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Елизавета Пуншева