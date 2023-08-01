Больше половины казанцев не готовы становиться бизнесменами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Больше половины казанцев не готовы становиться предпринимателями, только треть опрошенных думает о возможности открытия своего бизнеса. Такой опрос среди совершеннолетних, не занимающихся в настоящий момент предпринимательской деятельностью, провел сервис по поиску работы SuperJob.

Так, только 31% казанцев рассматривают возможность открытия своего бизнеса, 53% не готовы стать предпринимателями.

Интересно, что с увеличением возраста опрошенных заинтересованность в открытии своего бизнеса снижается: среди респондентов моложе 24 лет готовы к этому 46%, среди респондентов старше 45 лет таких лишь 22%.

На желание стать бизнесменами влияет и уровень доходя опрошенных: лишь 20% респондентов с зарплатой менее 30 тыс. рублей в месяц готовы работать на себя, среди опрошенных с доходом от 80 тыс. руб. в месяц — 48%.

realnoevremya.ru

Чаще остальных возможность открыть свое дело рассматривают специалисты по закупкам и юристы (по 45%), а также маркетологи (42%).

А вот меньше всего стремящихся открыть свой бизнес — среди бухгалтеров (12%), продавцов (13%) и секретарей (18%).

В Казани с начала 2023 года число самозанятых выросло на 11,3 тысячи. По данным Комитета экономического развития города, на сегодняшний день их насчитывается 92,3 тысячи. Всего в городе зарегистрировано 84,7 тысячи субъектов, занимающихся малым и средним бизнесом.

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Илина Хакимова