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Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

16:32, 31.07.2023
Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Юбилейную дату отметят в 2025 году.

Решение о празднование принято с учетом всемирно-исторического значения победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

План подготовки и проведения основных праздничных мероприятий должны в течение трех месяцев. К участию в них планируется привлечь глав иностранных государств.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В 2023 году Россия отпраздновала 78-летие Победы в Великой Отечественной войне. В параде на Красной площади Москвы принимали участие свыше 10 тыс. человек и более 120 единиц вооружения и военной техники. В Казани 9 мая завершилось концертом и салютом.

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Татьяна Демина
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