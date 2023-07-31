Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Юбилейную дату отметят в 2025 году.
Решение о празднование принято с учетом всемирно-исторического значения победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
План подготовки и проведения основных праздничных мероприятий должны в течение трех месяцев. К участию в них планируется привлечь глав иностранных государств.
В 2023 году Россия отпраздновала 78-летие Победы в Великой Отечественной войне. В параде на Красной площади Москвы принимали участие свыше 10 тыс. человек и более 120 единиц вооружения и военной техники. В Казани 9 мая завершилось концертом и салютом.
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