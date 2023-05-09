Путин: «Любая идеология превосходства по своей природе отвратительна»

Президент России Владимир Путин, выступая на параде Победы в Москве, заявил, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, смертоносна и преступна.



— Считаем, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна, — сказал глава государства.

При этом он отметил, что западные элиты «по-прежнему твердят о своей исключительности, стравливают людей и раскалывают общество», а также они, по словам президента, «забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство».

Завершил свою речь Владимир Путин провозглашением «ура» за Россию и за Победу.

Фото: kremlin.ru

— За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за Победу!, — сказал глава государства.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что в параде на Красной площади в этот раз принимали участие свыше 10 тыс. человек и более 120 единиц вооружения и военной техники.

Также Путин заявил, что Россия хочет видеть будущее мирным и свободным: для нее нет враждебных народов ни на Западе, ни на Востоке.

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Илина Хакимова