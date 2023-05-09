День Победы в Казани завершился концертом и праздничным салютом
Празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилось в Казани масштабным концертом и праздничным салютом.
Вечером на площади Тысячелетия прошел концерт мастеров искусств и молодежных групп, состоялось выступление тысячного хора «Поющая Казань». Вечерний концерт прошел в формате народного караоке.
День Победы завершился красочным салютом, за которым жители и гости города наблюдали с акватории реки Казанки между Кировской и Ленинской дамбами, а еще у Центра семьи «Казан» и на Кремлевской небрежной.
После праздничного салюта в Казани организовали спецподачу автобусов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии