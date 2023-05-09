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День Победы в Казани завершился концертом и праздничным салютом

22:15, 09.05.2023 1
День Победы в Казани завершился концертом и праздничным салютом
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилось в Казани масштабным концертом и праздничным салютом.

Вечером на площади Тысячелетия прошел концерт мастеров искусств и молодежных групп, состоялось выступление тысячного хора «Поющая Казань». Вечерний концерт прошел в формате народного караоке.

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  • Динар Фатыхов

День Победы завершился красочным салютом, за которым жители и гости города наблюдали с акватории реки Казанки между Кировской и Ленинской дамбами, а еще у Центра семьи «Казан» и на Кремлевской небрежной.

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  • Динар Фатыхов

После праздничного салюта в Казани организовали спецподачу автобусов.

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Маргарита Головатенко, фото: Динар Фатыхов, видео: Камиль Исмаилов
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 май
    Красивый был салют!
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