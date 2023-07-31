В Татарстане вновь подорожал минимальный набор продуктов питания
В июне этого года условный (минимальный) набор продуктов питания в Татарстане стоил 5 283 рубля. На конец мая 2023 года стоимость составляла 5 068,37 рубля. Таким образом, за месяц его цена увеличилась на 4,2%.
Показатель стоимости минимального набора продуктов за июнь в Татарстане оказался одним из самых низких в Приволжском федеральном округе (ПФО). Наиболее высокие значения зафиксированы в Пермском крае (5 778 рублей), Ульяновской области (5 635 рублей) и Самарской области (5 600 рублей).
Деньги на пополнение продуктового набора на одного жителя Татарстана распределяются следующим образом (процент от общей суммы на весь продуктовый набор):
- хлеб, крупы, макаронные изделия — 23,3%;
- мясные продукты — 18,9%;
- молочные продукты — 16,4%;
- овощи и фрукты — 21,6%;
- рыбные продукты — 5,1%;
- масло и жиры — 5,3%;
- яйца — 1,9%;
- сахар — 2,1%;
- прочие продукты — 2,9%.
В Приволжском федеральном округе на конец мая 2023 года стоимость минимального набора продуктов питания составляла 5 217,86 рубля. За месяц она выросла на 2,9%.
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