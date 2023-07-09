В Татарстане увеличилась стоимость минимального набора продуктов питания

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На конец мая мае 2023 года стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в Татарстане оценивалась в 5 068,37 рубля в расчете на месяц. За месяц она выросла на 3%.



По отношению к декабрю прошлого года стоимость минимального набора продуктов питания в республике увеличилась на 6,4%. В Приволжском федеральном округе она оказалась одной из самых низких — меньше только в Саратовской и Пензенской области, а также в Мордовии.

Самая высокая стоимость минимального набора среди регионов ПФО на конец весны 2023 года зарегистрирована в Пермском крае. Она составила 5 681,8 рубля, что на 3,5% больше, чем в апреле.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе на конец мая 2023 года стоимость минимального набора продуктов питания составляла 5 217,86 рубля. За месяце она выросла на 2,9%, следует из данных Татарстанстата.

Напомним, на конец апреля 2023 года стоимость минимального набора продуктов питания в Татарстане оценивалась в 4 920,4 рубля. По сравнению с декабрем прошлого года она увеличилась на 3,3%.



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Татьяна Демина