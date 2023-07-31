В России зарегистрировали почти 100 тысяч самозанятых до 18 лет

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России насчитали более 95 тысяч человек от 14 до 17 лет, зарегистрированных в качестве самозанятых, по состоянию на 1 июля 2023 года — это на 20% больше значения лета 2022-го (78 тыс.), в июле 2021-го таких было 41 тыс., сообщают «Известия».



С начала действия специального режима для этой категории, то есть с 2019 года, молодые люди заплатили 55,8 млн рублей налогов.

— Увеличение количества самозанятых в возрасте 14–17 лет показывает постоянный рост интереса к предпринимательству среди молодых людей. Возможность работать на себя — значимый вклад несовершеннолетних в социально-экономическое развитие регионов, — считает руководитель центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно.

realnoevremya.ru (архив)

По состоянию на июнь в России зарегистрированы 7,8 млн самозанятых. В январе показатель был равен 6,7 млн.

Количество самозанятых в Татарстане увеличилось на 30,5 тысячи человек с начала этого года. Суммарно задекларированный доход татарстанских самозанятых составил более 22,5 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко