В Казани сегодня дождь и до +26 градусов

Во вторник, 1 августа, в Казани ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани потеплеет до +24...+26 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +22 до +27°С.

В Казани также прогнозируется западный, северо-западный ветер порывами 6—11 м/с. Местами они могут достигать 14 м/с.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В первые дни августа в Татарстане ожидаются дожди. Сильного ветра не прогнозируется. К концу этой недели воздух постепенно прогреется до +32 градусов.

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Татьяна Демина