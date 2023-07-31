В Татарстане выросло число заключенных с иностранцами трудовых и гражданско-правовых договоров

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане за первое полугодие 2023 года зарегистрировали 23 557 уведомлений о заключении трудового или гражданско-правового договора с иностранными гражданами и лицами без гражданства, осуществляющими трудовую деятельность. Это почти на 36% больше, чем за аналогичный период 2022 года, подсчитало «Реальное время», изучив данные МВД России.

Из 23 557 договоров с иностранцами и лицами без гражданства 14 877 заключили на основании патента. Это на 3,8 тысячи документов больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Еще 8 425 трудовых или гражданско-правовых договоров в Татарстане заключили без разрешения на работу. По сравнению с январем — июнем 2022 года их количество выросло на 3,2 тысячи.

Наименьшее число договоров с иностранцами и лицами без гражданства заключили на основании разрешений на работу — 255. Это в 4,2 раза меньше, чем в первом полугодии прошлого года.

Напомним, в Татарстане за январь — июнь 2023 года оформили 288 разрешений на работу иностранцам и лицам без гражданства. По сравнению с январем — июнем прошлого года выдача таких документов сократилась в 4,1 раза.

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Татьяна Демина