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В Казани временно закроют движение по улице Юлиуса Фучика

20:30, 29.07.2023
В Казани временно закроют движение по улице Юлиуса Фучика
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани временно ограничат движение по улице Юлиуса Фучика. Это связано с переустройством инженерных сетей в рамках строительства Вознесенского тракта.

Как сообщает Комитет внешнего благоустройства города, с 10 по 30 августа будет временно закрыт участок от улицы Закиева до Минской.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Первый этап строительства Вознесенского тракта в Казани планируется завершить к 30 августа — ко Дню Татарстана и его столицы. Речь об участке от улицы Даурской и до проспекта Победы. Второй этап — от проспекта Победы до трассы М-7 — хотят закончить до 2025 года.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктураАвто Татарстан

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