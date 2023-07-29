Жители Советского района Казани частично остались без воды из-за коммунальной аварии

Жители домов по адресу Зорге и Карбышева остались без воды из-за аварии в Советском районе Казани. Об этом они сообщили «Реальному времени».

По словам местных жителей, воды нет с самого утра. При этом в «Водоканале» им заявили, что автоцистерн с водой они пока предоставить не могут.

Как отмечают казанцы, проблемы с водой у них начались еще со среды.

realnoevremya.ru

Как выяснило «Реальное время», только за три недели июля казанцы направили в «Народный контроль» и городскую мэрию десятки жалоб на прорывы сетей «Водоканала». Под водой оказались не только улицы столицы Татарстана, но и входящих в нее поселков. Какие места оказались наиболее аварийными и когда гражданам ждать их ремонта — в материале «Реального времени».



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Айрат Назипов