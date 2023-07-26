«Водоканал» разводит руками»: с начала лета Казань утонула в провалах

К не устраненным с июня авариям добавились десятки новых по всему городу и в его окрестностях

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Как выяснило «Реальное время», только за три недели июля казанцы направили в «Народный контроль» и городскую мэрию десятки жалоб на прорывы сетей «Водоканала». Под водой оказались не только улицы столицы Татарстана, но и входящих в нее поселков. При этом некоторые из заявок находятся в работе еще с прошлого месяца — в основном это протечки в водопроводах. Еще часть — на стадии планирования, то есть к устранению неполадки приступят еще не скоро. Какие места оказались наиболее аварийными и когда гражданам ждать их ремонта — в материале «Реального времени».

«Заявка в «Народном контроле» запланирована на октябрь. Стыдоба»

Одним из самых проблемных участков в городе за последнее время оказалась улица Джаудата Файзи. Местная жительница обратилась в официальный чат мэрии Казани с просьбой устранить прорыв на сетях водоснабжения, заявив, что вода течет на этом месте уже две недели:

— Здравствуйте. Неделю вода течет по [улице] Джаудата Файзи. Меры не принимаются, заявка в «Народном контроле» запланирована на октябрь. Стыдоба, — написала она.

Вместе с ней к мэрии обратился мужчина, сообщивший, что уже неделю на этой же улице вода топит территорию двора возле гимназии №175. В ответ на их обращения в мэрии рассказали следующее:

— Как сообщает Комитет ЖКХ, в результате обследования системы водоснабжения по адресу: ул. Файзи, д. 8а, выявлен прорыв на водопроводе. Начаты подготовительные работы по ликвидации аварии и переключениям на сетях водоснабжения в целях минимизации отключения потребителей от услуг холодного водоснабжения. Ориентировочный срок ликвидации аварийной ситуации — начало августа, — пояснили в пресс-службе муниципальных властей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Водоканал» приехал и отключил воду»

Проблемным участком оказался и перекресток улиц профессора Камая и Мавлютова, где, по словам местных жителей, под воду уходит даже светофор. На этот запрос от мэрии последовал аналогичный ответ, однако там уточнили, что аварию ликвидируют в течение недели:

— <…> выявлен прорыв на водопроводе по пр. Победы, 15 корп. 1. Начаты подготовительные работы по ликвидации аварии и переключениям на сетях водоснабжения <…>, — рассказали в пресс-службе.

Еще одна жительница сообщила об аварии во дворе по улице Мавлютова, 27, возле детской художественной школы:

— Прорвало там трубу с холодной водой. «Водоканал» разводит руками. Прорыв уже с (прошлого, — прим. ред.) четверга, все решить не могут! — написала она. В ответ на это мэрия сообщила, что на месте, как и в остальных случаях, уже идут подготовительные работы, а устранить аварию ориентировочно планируется до 29 июля.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Поведали жители и о регулярных авариях на улице Мавлютова:

— Улица Мавлютова, участок автомобильной дороги от Парина до рынка, живу там пять лет, круглый год рвутся трубы и поток воды по дороге несколько дней стекает в низины. Все лето работают, меняют трубы, а вода как текла, так и продолжает, — пожаловалась Юлия.

По данным мэрии, в результате обследования места течи был выявлен прорыв на водопроводе по пр. Победы, д. 15 корп. 1. Работы по ликвидации аварии ориентировочно планируется выполнить до конца июля.

Аварий на сетях «Водоканала» не избежал и центр города — между домами №11 и №1 корп. 5 по улице Зеленой в Вахитовском районе, по словам местных жителей, «из-под асфальта вытекает вода»: «Запаха нет, видимо, прорвало трубу с хозяйственно-бытовой водой», — написал гражданин. В мэрии подтвердили факт аварии на водопроводе, но вот то, когда ее планируется устранить, осталось в тайне.

Другая жительница Казани пожаловалась на произвол работников «Водоканала» в поселке Дальний Советского района:

— Добрый день! Когда наладят давление в поселке Дальний? Вообще нет воды, можно сказать. Были аварии по нескольким улицам. «Водоканал» приехал и отключил воду. А обратно включать не хотят, так как уже недели 2 текла вода по улицам. Не устранив прорыв, «Водоканал» просто выключил вентиль. Прошу помочь нам, чтобы наладили давление воды, — написала она.

Однако эта просьба пока что осталась без внимания городских властей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

«Будет провал как возле цирка?»

Заинтересовались жители и прорывом на улице Тази Гиззата: «Не первый день фонтанирует люк на Тази Гиззата, 4. Будет провал как возле цирка?» — написал житель Казани по имени Юрий.

Это сообщение также пока осталось без внимания городских властей. Однако можно сделать вывод, что гражданам хорошо запомнилась авария, произошедшая на прошлой неделе, 19 июля, — прорыв на сетях «Водоканала» возле Казанского цирка. Инцидент произошел на коллекторе диаметром 500 миллиметров и глубиной залегания 2 метра из-за разрушения верхнего свода трубопровода 1980 года постройки.

На время проведения работ была закрыта одна из трех полос по Кремлевской набережной. Изначально городские власти сообщали, что устранить провал удастся до пятницы, однако работы задержались на один день. 22 июля в мэрии заявили о ликвидации последствий ЧП, отметив, что аварийные работы были проведены без отключения сетей водоотведения.

скриншот realnoevremya.ru из видео мэрии Казани

Жительница Казани победила мэрию, доказав существование аварии, в которую там не хотели верить

Отдельной проблемой поделилась жительница проспекта Альберта Камалеева, которая заявила, что там вода осталась даже после укладки нового асфальта:

— <…> На Камалеева только положили новый асфальт. Вечную проблему с выходом воды вроде решили. Однако вода не собирается просто сдаваться. Кто знает, когда это закончится? — написала она, приложив фото.

скриншот чата мэрии Казани от realnoevremya.ru

Однако в ответ на это обращение мэрия сообщила, что, по данным районной администрации, участок находится в нормативном состоянии. Женщина не собиралась сдаваться и приложила свежие фотографии этой территории: «Интересно как отчитывается администрация района. Но вода на месте», — добавила она.

Защищаясь, городские власти заявили, что застой воды происходит только в период обильных осадков, в связи с этим отвод талых и дождевых вод осуществляется по естественному рельефу местности по уклону профиля. Жительница возразила, подчеркнув, что это не дождевая вода: «Первое сообщение было в сухую погоду. Вода поднимается в том месте, где установлен колодец», — заявила Лилия.

скриншот чата мэрии Казани от realnoevremya.ru

У мэрии и районной администрации не осталось других вариантов, кроме как обследовать территорию:

— В результате обследования системы водоснабжения по пр. Камалеева, д. 6 выявлен прорыв на водопроводе. Начаты подготовительные работы по ликвидации аварии и переключениям на сетях водоснабжения в целях минимизации отключения потребителей от услуг холодного водоснабжения. Работы по ликвидации аварийной ситуации планируется выполнить ориентировочно до начала августа, — сообщили в мэрии Казани.

скриншот чата мэрии Казани от realnoevremya.ru

Десятки нерешенных заявок за июль и июнь

Что касается заявок в «Народном контроле», то только в этом месяце казанцы оставили их больше десятка. Большая часть была решена, однако некоторые до сих пор висят без внимания или находятся в работе:

прорыв водопровода в Яснополянском переулке, 1а;

прорыв водопровода на улице Шахтерской, 18 в Советском районе города;

прорыв водопровода на улице Фонвизина, 25 в поселке Дальний;

прорыв канализации на Сибирском тракте, 16 все в том же Советском районе;

прорыв трубы водоснабжения на улице Скрябина в Азино-1;

вторую неделю вода течет по улице 1-ой Отдаленной в поселке Нагорный;

из-под асфальта идет вода на улице Ново-Азинской;

затапливает двор по проспекту Альберта Камалеева, 6;

неделю из-под земли течет вода по улице Краснопресненской в Авиастроительном районе;

вода выходит из люка по проспекту Победы, 62 корп. 1;

также вода течет из колодца по улице Минской в Азино-2;

затопило участок между домами №18 и 20 на улице Ломжинской;

канализационная вода из-под люка течет на улице Актайской;

с начала месяца канализация также топит двор по улице Губкина, 50;

вода течет в 1-м квартале по улице Голубятникова;

топит и Актанышскую улицу в «Салават купере»;

то же самое на улице Гайдара в Вахитовском районе.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Вместе с ними висят и заявки, оставленные еще в прошлом месяце, в основном это прорывы и провалы: ул. Владимира Кулагина; ул. 6-я Новосельская, 1; ул. Рашида Вагапова, 6; ул. Адоратского (универсам 1); ул. Николая Ершова, 4; ул. 5-я Муромская; ул. Маршала Чуйкова, 75.

«При нынешнем износе наших сетей прорывы неизбежны»

Вчера руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров заявил, что при износе, которого достигли городские коммунальные сети, аварии на них неизбежны. Такое заявление он сделал на «деловом понедельнике», заслушав доклад гендиректора МУП «Водоканал» Андрея Егорова.



— При нынешнем износе наших сетей прорывы неизбежны. И я благодарю, что там, где у нас действительно большой трафик движения, оперативно устраняются аварии, — заявил он, обратив внимание, «что есть, где затягивается», например, на улице Аделя Кутуя.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Рустем Гафаров рассказал, что казанцы жалуются, что не всегда оперативно решаются ситуации, возникшие на коммунальных сетях. Он призвал не игнорировать их обращения и «максимально доводить, когда будут сроки устранения».

В свою очередь, гендиректор казанского «Водоканала» сообщил, что за последний месяц на сетях водоотведения произошло восемь аварий с образованием провалов грунта над трубопроводами. В местах четырех из них ведутся подготовительные работы — на улицах Аделя Кутуя, Дубравной, Сыртлановой и Халтурина.

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