Российские войска нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За прошедшие сутки ВС России нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске. Как рассказали в Минобороны страны, цель удара достигнута.

В районе города Орехов Запорожской области был поражен пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ. В этой же области уничтожен склад топлива украинской группировки войск «Запорожье».

Кроме того, в районе населенного пункта Дружелюбовка Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ.

За прошедшие сутки российские войска отразили 9 атак украинской армии на разных направлениях. При этом штурмовые отряды ВС России заняли более выгодные позиции в районе н.п. Куземовка ЛНР.

На этой неделе Вооруженные силы России нанесли удары по местам хранения западного оружия на Украине. Ракеты прилетели по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а еще вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США.



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Айрат Назипов