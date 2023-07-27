ВС России нанесли удар по местам хранения западного оружия на Украине

Вооруженные силы России нанесли удар по местам хранения западного оружия на Украине, сообщает RT со ссылкой на Минобороны.



Российская армия нанесла удары по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а еще вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США.

В Минобороны сообщили, что цели ударов были достигнуты, а назначенные объекты поражены.

Спецслужбы Украины попытались устроить теракт на корабле Черноморского флота России, имеющем на вооружении высокоточное оружие. Попытка теракта предотвращена, сообщили в четверг в ЦОС ФСБ РФ.



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Маргарита Головатенко