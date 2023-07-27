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ВС России нанесли удар по местам хранения западного оружия на Украине

14:10, 27.07.2023
ВС России нанесли удар по местам хранения западного оружия на Украине
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вооруженные силы России нанесли удар по местам хранения западного оружия на Украине, сообщает RT со ссылкой на Минобороны.

Российская армия нанесла удары по аэродромам, пунктам управления и дислокации ВСУ, сборочным цехам и местам хранения беспилотных катеров, а еще вооружения и военной техники, поступивших из стран Европы и США.

В Минобороны сообщили, что цели ударов были достигнуты, а назначенные объекты поражены.

Спецслужбы Украины попытались устроить теракт на корабле Черноморского флота России, имеющем на вооружении высокоточное оружие. Попытка теракта предотвращена, сообщили в четверг в ЦОС ФСБ РФ.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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