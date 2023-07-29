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За сутки в Казани задержали 12 пьяных водителей

08:56, 29.07.2023
За сутки в Казани задержали 12 пьяных водителей
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани в пятницу, 28 июля, задержали 12 пьяных водителей. Еще у трех автомобилистов не было водительских прав, сообщили в Госавтоинспекции города.

Кроме того, в отдел полиции по подозрению в совершении преступления доставили одного татарстанца.

За прошедшие сутки в столице республики произошло 149 ДТП. В пяти случаях пострадали люди.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Накануне в центре Казани столкнулись автомобили Renault и Mitsubishi. Как рассказали «Реальному времени» в Госавтоинспекции города, аварию, по предварительным данным, спровоцировала 32-летняя женщина за рулем Renault. Она проехала на красный сигнал светофора и столкнулась со второй иномаркой. Несмотря на то, что участники ДТП вызвали на место скорую помощь, госпитализировать никого не стали. Медики осмотрели водителей на месте.

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Айрат Назипов
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