Профессор КФУ объяснил причины экстремальной жары и наступающего похолодания

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета Юрий Переведенцев рассказал, долго ли будет продолжаться жара и от чего зависит погода в августе.



— Сейчас мы находимся в теплом секторе атлантического циклона. Плюс к этому у нас преобладают южные потоки воздуха, которые дополнительно повышают температуру. Среднесуточная температура в июле должна быть примерно 20 градусов. Сейчас температурный фон градусов на пять выше климатической нормы. Стоит экстремальная жара, — рассказал метеоролог.

29 июля в Казани ожидается +34 градуса, 30 июля — чуть прохладнее, столбики термометров остановятся на отметке +31 градус. Уже в последний день июля температура снизится до +24 градусов.

По словам Переведенцева, температура снизится в связи с прохождением холодного фронта, который определяет погоду Москвы и Подмосковья. По наблюдениям метеорологов, июль — самый жаркий месяц, но иногда самым жарким бывает август.

— Температура в первую неделю августа ожидается выше климатической нормы на 4 градуса. Каким в целом будет август, пока прогнозировать сложно. Все зависит от того, какая воздушная масса будет главенствовать. Если «победит» антициклон, то установится сухая жаркая погода, а если циклон, то к нам придут осадки и следует ждать понижения температурного фона, — отметил метеоролог.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

В Татарстане в субботу, 29 июля, прогнозируется ухудшение погоды — гроза и сильный ветер. Порывы ветра могут усиливаться до 15—20 м/с, локально — до 24 м/с.

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Маргарита Головатенко