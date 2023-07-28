В Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам выплатили более 18 млн рублей

В Татарстане после вмешательства прокуратуры работникам ООО «Трубостройинжиниринг» выплатили более 18 млн рублей, сообщила и. о. старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.



Установлено, что 248 сотрудников не получили зарплату за апрель и май 2023 года. Директору организации внесли представление об устранении нарушений законодательства, надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ.

После вмешательства прокуратуры задолженность по зарплате погашена в полном объеме. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Постановление по делу об административном правонарушении находится на стадии рассмотрения.

В Татарстане просроченная задолженность по зарплате отсутствует ровно год. Ее не регистрируют с 1 июля 2022 года.



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Маргарита Головатенко