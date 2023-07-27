Татарстан удерживает нулевую задолженность по зарплате ровно год

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Татарстане просроченная задолженность по зарплате отсутствует ровно год. Ее не регистрируют с 1 июля 2022 года, выяснило «Реальное время» проанализировав данные официальной статистики.

Татарстан — один из семи регионов Приволжского федерального округа, где на начало июля этого года нет задолженности по зарплате. Она отсутствует также в Башкирии, Мордовии, Кировской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской области.

Суммарная задолженность по зарплате в ПФО на 1 июля 2023 года составила 32,5 млн рублей. Самой большой среди семи регионов, в которых ее зарегистрировали, она оказалась в Саратовской области — 12,1 млн рублей. В Пермском крае она составила 11,1 млн рублей, в Чувашии — 6,4 млн рублей, в Удмуртии — 1,2 млн рублей, в Пензенской области — 900 тысяч, в Нижегородской области — 700 тысяч, в Марий Эл — 200 тысяч, следует из данных Росстата.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, 1 июля 2022 года стало первой за продолжительное время датой, когда в Татарстане не зарегистрировали просроченной задолженности по зарплате. Долгое время она была самой большой в Приволжском федеральном округе.

Так, на начало 2022 года она оценивалась в 47,6 млн рублей. На 1 февраля она оценивалась в 47,1 млн рублей, на 1 марта — в 46,9 миллиона. В последующие месяцы она оставалась на прежнем уровне: на 1 апреля и 1 мая она оценивалась в 46,2 млн рублей. На начало лета прошлого года задолженность по зарплате в Татарстане опустилась до 41,1 миллиона.



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Татьяна Демина