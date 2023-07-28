В Казани поэтапно ограничат движение по улице Воровского из-за закольцовки газопровода

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В связи с закольцовкой газопровода в Казани частично ограничат движение по улице Воровского. Об этом предупреждают власти города.

Ограничивать движение по улице Воровского будут поэтапно. С 31 июля частично закроют проезжую часть около дома №40 по ул. Фатыха Амирхана. Ограничение на этом участке снимут 20 августа.

С 21 августа ограничение движения начнет действовать в районе дома №55 по ул. Адоратского. Его снимут 31 августа.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, 12 августа в столице Татарстана ограничат движение транспорта по некоторым улицам в связи с проведением Казанского триатлона. В частности, на съезде по ул. Декабристов, от Кремлевской дамбы до ул. Сибгата Хакима, приостановят одно направление движения.



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Татьяна Демина