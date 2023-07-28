В Татарстане за медпомощью из-за укусов клещей обратились 6,8 тысячи человек

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

В Татарстане из-за жары приостановилась активность клещей, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции. За медицинской помощью после укуса клещей с начала эпидемического сезона обратились 6,8 тысячи человек.

— Мы практически сравнялись с прошлым годом. И даже количество укусов на сегодня на 8% меньше, чем в прошлом году. Клещи жары не любят, поэтому приостановилась их активность. Но вместе с тем на сегодня 6 809 пострадавших от присасывания клещей уже есть, — заявила Любовь Авдонина.

Инфицированность клещей боррелиозом в Татарстане на сегодняшний день составляет 16%. Это меньше, чем в 2022 году. Вирус клещевого энцефалита обнаружили в четырех исследованных клещах.

realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Зарегистрировано в Татарстане три случая заражения клещевым энцефалитом. Из них два — завозные, у лиц, которые выезжали за пределы республики.

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Татьяна Демина