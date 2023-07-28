В Совфеде разрешили росгвардейцам иметь на вооружении тяжелую технику

Совет Федерации одобрил законопроект о праве Росгвардии иметь тяжелую военную технику и вооружение. Изменения внесены в закон «О войсках национальной гвардии».

Законопроект направлен на уточнение терминологии федерального закона. Термин «оружие» предлагается заменить на «вооружение», а «боевая техника» — на «военная техника».

Под «вооружением» в законе будет пониматься совокупность оружия и технических средств его применения. «Военную технику» авторы законопроекта определили как различные техсредства, которыми оснащаются войска для боевой и повседневной деятельности.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, документ в Госдуму внесли депутаты Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн. Законопроект был принят в третьем, окончательном чтении.

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Айрат Назипов