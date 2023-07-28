В Минэкологии рассказали о заморе рыбы в Тукаевском районе Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В реке Камышлау на территории СНТ «Ивушка» Тукаевского района Татарстана произошел локальный замор рыбы. Об этом сообщили в Минэкологии республики.

— Специалистами Министерства был осуществлен выезд на место и отобраны пробы природной воды, согласно протоколу исследований природной воды от 18.07.2023 установлено превышение по химическому потребление кислорода в 2,4 раза, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Информация была направлена в Волго-Камское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству

В апреле в Минэкологии подтвердили факт замора рыбы в озере Большое Чуйково в Казани. В ходе обследования были отобраны пробы воды в двух местах.



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Айрат Назипов