В Минэкологии рассказали о заморе рыбы в Тукаевском районе Татарстана
В реке Камышлау на территории СНТ «Ивушка» Тукаевского района Татарстана произошел локальный замор рыбы. Об этом сообщили в Минэкологии республики.
— Специалистами Министерства был осуществлен выезд на место и отобраны пробы природной воды, согласно протоколу исследований природной воды от 18.07.2023 установлено превышение по химическому потребление кислорода в 2,4 раза, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Информация была направлена в Волго-Камское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
В апреле в Минэкологии подтвердили факт замора рыбы в озере Большое Чуйково в Казани. В ходе обследования были отобраны пробы воды в двух местах.
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