За неделю в Татарстане подорожали яблоки, сахар и макароны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за неделю подорожали некоторые продукты питания — свежие помидоры, бананы, яблоки, сахар-песок и макароны. Не изменилась с 17 по 25 июля средняя цена баранины (кроме бескостного мяса) — 611,83 рубля за один килограмм.

Заметнее всего за неделю в Татарстане подорожали яблоки — на 5,34%. На 24 июля средняя цена килограмма составила 108,88 рубля.

На другие продукты питания динамика роста средних цен за неделю сложилась следующим образом:

свежие помидоры — на 4,08%, до 108,05 руб./кг;

мясные консервы для детского питания — на 2,56%, до 1013,49 руб./кг;

бананы — на 2,11%, до 101,1 руб./кг;

макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 1,16%, до 65,71 руб./кг;

сахар-песок — на 1,14%, до 68,43 руб./кг;

куры (кроме куриных окорочков) — на 1,02%, до 186,63 руб./кг.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Кроме того, в республике подорожала полукопченая колбаса, сметана, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов. Минимально выросли средние цены на говядину и свинину (кроме бескостного мяса), мороженую неразделанную рыбу, вермишель, питьевое цельное пастеризованное и стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, рис, сухие молочные смеси для детского питания, твердые, полутвердые и мягкие сыры, печенье, куриные яйца, следует из подсчетов Татарстанстата.

Также в республике с 17 по 24 июля подорожала свежая белокочанная капуста. Средние цены выросли на 4,61% и 0,16%, до 57,23 рубля и 43,46 рубля за килограмм соответственно.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина