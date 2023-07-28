За неделю в Татарстане подорожали яблоки, сахар и макароны
В Татарстане за неделю подорожали некоторые продукты питания — свежие помидоры, бананы, яблоки, сахар-песок и макароны. Не изменилась с 17 по 25 июля средняя цена баранины (кроме бескостного мяса) — 611,83 рубля за один килограмм.
Заметнее всего за неделю в Татарстане подорожали яблоки — на 5,34%. На 24 июля средняя цена килограмма составила 108,88 рубля.
На другие продукты питания динамика роста средних цен за неделю сложилась следующим образом:
- свежие помидоры — на 4,08%, до 108,05 руб./кг;
- мясные консервы для детского питания — на 2,56%, до 1013,49 руб./кг;
- бананы — на 2,11%, до 101,1 руб./кг;
- макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 1,16%, до 65,71 руб./кг;
- сахар-песок — на 1,14%, до 68,43 руб./кг;
- куры (кроме куриных окорочков) — на 1,02%, до 186,63 руб./кг.
Кроме того, в республике подорожала полукопченая колбаса, сметана, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов. Минимально выросли средние цены на говядину и свинину (кроме бескостного мяса), мороженую неразделанную рыбу, вермишель, питьевое цельное пастеризованное и стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, рис, сухие молочные смеси для детского питания, твердые, полутвердые и мягкие сыры, печенье, куриные яйца, следует из подсчетов Татарстанстата.
Также в республике с 17 по 24 июля подорожала свежая белокочанная капуста. Средние цены выросли на 4,61% и 0,16%, до 57,23 рубля и 43,46 рубля за килограмм соответственно.
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