Пловец Климент Колесников установил мировой рекорд на Кубке России в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Российский пловец Климент Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине в заплыве на Кубке России в Казани.

23-летний спортсмен показал время 23,55 секунды и превзошел достижение американца Хантера Армстронга (23,71). Предыдущий рекорд был установлен в апреле 2022-го года в США.

Рекорд российского пловца должна признать Международная федерация плавания.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Климент Колесников является двукратным призером Олимпийских игр 2020 года, шестикратным чемпионом мира на короткой воде, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года, шестикратным чемпионом Европы. Имеет звание заслуженного мастера спорта России.

В прошлом году Колесников выиграл заплыв на 100 м вольным стилем на соревнованиях «Игры дружбы» в Казани.

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Айрат Назипов