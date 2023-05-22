Зимбабве передали 18 казанских вертолетов «Ансат»

Холдинг «Вертолеты России», входящий в госкорпорацию «Ростех», изготовил и передал Зимбабве 18 вертолетов «Ансат», собранных в Казани. Они помогут африканскому государству сформировать основу санитарной авиации, сообщает пресс-служба корпорации.

— Российские вертолеты — это настоящая летающая скорая помощь, которая экстренно прилетит на помощь в случаях, когда дорога каждая минута. Вертолет поможет спасти жизни там, где обычный транспорт ждать очень долго. До 2025 года в Республику Зимбабве будет поставлено шестьдесят вертолетов российского производства, — заявил генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Активное развитие сотрудничества холдинга «Вертолеты России» с республикой началось в 2022 году. Был заключен ряд контрактов на поставку гражданских вертолетов Ми-17 и «Ансат» для ключевых федеральных структур Зимбабве. Первый казанский вертолет иностранное государство получило осенью прошлого года.

Фото: rostec.ru

— Мы намерены и дальше развивать наше сотрудничество. Спасение людей, навыки оказания экстренной медицинской помощи — прекрасный повод для укрепления партнерства и дружбы двух наших стран. Эти вертолеты заложат основу современного медицинского авиапарка Зимбабве, помогут оперативно решать непростые задачи, порой возникающие во время стихийных бедствий в республике, — подчеркнул президент страны Эммерсон Мнангагва.

«Ансат» — это легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийно выпускаемый на Казанском вертолетном заводе. Конструкция винтокрылой машины позволяет оперативно трансформировать ее как в грузовой, так и в пассажирский вариант. Вертолет обладает самой просторной пассажирской кабиной в своем классе, может перевозить до 7 человек.

Холдинг «Вертолеты России» в январе передал для Национальной службы санитарной авиации России четыре вертолета «Ансат», два из них отправили в Екатеринбург.

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Айрат Назипов