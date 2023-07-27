В Татарстане руководителя ТД «Камский Кардан» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 76 млн рублей

42-летнюю учредителя и директора ООО в Татарстане, занимающегося оптовой торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, заподозрили в уклонении от налогов на 75,9 млн рублей, сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.



По данным источников «Реального времени», речь идет о ТД «Камский Кардан», директором которой до 2022 года числилась Гульназ Харисова.

В 2018—2021 годах подозреваемая вносила в налоговые декларации и другие документы ложные сведения о взаимоотношениях с 29 контрагентами.

Таким образом она уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций.

realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Недавно в уклонении от уплаты налогов заподозрили 36-летнего директора татарстанской компании. СК считает, что он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 46 млн рублей.

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Маргарита Головатенко