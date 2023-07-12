Директора татарстанской фирмы заподозрили в неуплате налогов на 46 млн рублей

В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего директора компании. Его подозревают по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («уклонение от уплаты налогов»).

— По версии следствия, в 2017—2020 гг. подозреваемый путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с 23 контрагентами уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на общую сумму более 46 млн рублей, — рассказал старший помощник руководителя Следкома по Татарстану Андрей Шептицкий.

В ведомстве объяснили, что выявить преступление им удалось благодаря совместной работе с сотрудниками УЭБиПК МВД и УФНС по республике.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В конце июня в Татарстане возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), превышающую 156 млн рублей. Следствие считает, что руководитель ООО в 2017—2020 годах вносил в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с двумя контрагентами.

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Айрат Назипов