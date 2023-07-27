Устройство вентиляции, замена системы звукоусиления: в Казани обновят мечеть «Кул-Шариф»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В последний раз о ремонте мечети «Кул-Шариф» говорилось аж в 2012 году

Как выяснило «Реальное время», в Казани планируют обновление мечети «Кул-Шариф». В здании будут проведены внутренние ремонтные работы, заменят систему звукоусиления, а в санузлах обновят естественную вентиляцию. Всего на эти цели запланировано потратить 44,4 миллиона рублей из бюджета республики.

Кроме этого, обновят и территорию вокруг мечети, религиозный объект ждет благоустройство и озеленение. Как сообщается в проектной документации, за время работ установят временные здания и сооружения. Также возле мечети будет произведена замена брусчатки и гранитных дорог, будут обновлены малые архитектурные формы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За время работ строители займутся наружным освещением, обновлением системы видеонаблюдения, мультимедийным оборудованием. Строительные работы должны быть завершены в декабре этого года. Заметим, что сам тендер включает в себя не только обновление мечети «Кул-Шариф», по нему же запланирована и реставрация церкви Николы Ратного, которая входит в ансамбль Казанского Кремля. На объекте запланированы архитектурно-строительные решения, обустройство внутренних инженерных сетей, мультимедийное оснащение, благоустройство территории.

В церкви проведут реставрационные работы и ремонт контрфорсов. Кроме этого, рабочие укрепят доски тесового покрытия кровли и отремонтируют прясла стены. Планируется, что на улице заменят газон, установят временные здания, там же появится наружное освещение и электрооборудование. В документах указывается, что на религиозном объекте будут заниматься также противоаварийными работами. В их рамках будет сделано инъектирование стен церкви — это метод защиты бетонных конструкций, кирпичной и каменной кладки от естественной и техногенной трещиноватости и негативного воздействия подземной и атмосферной влаги. Также рабочим предстоит произвести замену облицовки стен памятного знака и саркофага.

В целом все строительно-монтажные работы как мечети, так и церкви оценены почти в 700 миллионов рублей.

Добавим, что в последний раз о ремонте мечети «Кул-Шариф» говорилось аж в 2012 году. Тогда еще директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева говорила, что мечеть нуждается в ремонте для «укрепления витражей» и «устранения проблем в работе системы вентиляции».



Объекты на территории Казанского Кремля уже начали реставрировать

Добавим, что реставрацией зданий в Казанском Кремле занимаются не первый год. Как стало известно «Реальному времени», там будет отремонтировано еще несколько зданий. На сами эти проекты выделено 8,3 миллиона рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Всего будет отреставрирован комплекс из 10 зданий. Сюда входят:

Архиерейский дом;

Главный (восточный) корпус Пушечного двора;

Манеж;

Церковь Николы Ратного;

Дворцовая (Введенская) церковь;

Губернаторский (президентский) дворец;

Братский корпус;

Благовещенский кафедральный собор;

Юнкерское училище;

Спасская башня.

Добавим, что все эти постройки являются объектами культурного наследия, каждое здание представляет особую историческую ценность. Перед проведением ремонтных работ подрядчик должен получить положительное заключение культурно-исторической экспертизы. За время ремонтных работ планируется установить новые инженерные системы: вентиляцию, водоотведение, электро- и водоснабжение. Кроме того, исполнитель проведет работу по замене дверей, окон, кровли, а также укреплению фундаментов и перегородок.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Артур Казанцев