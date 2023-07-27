Устройство вентиляции, замена системы звукоусиления: в Казани обновят мечеть «Кул-Шариф»
В последний раз о ремонте мечети «Кул-Шариф» говорилось аж в 2012 году
Как выяснило «Реальное время», в Казани планируют обновление мечети «Кул-Шариф». В здании будут проведены внутренние ремонтные работы, заменят систему звукоусиления, а в санузлах обновят естественную вентиляцию. Всего на эти цели запланировано потратить 44,4 миллиона рублей из бюджета республики.
Кроме этого, обновят и территорию вокруг мечети, религиозный объект ждет благоустройство и озеленение. Как сообщается в проектной документации, за время работ установят временные здания и сооружения. Также возле мечети будет произведена замена брусчатки и гранитных дорог, будут обновлены малые архитектурные формы.
За время работ строители займутся наружным освещением, обновлением системы видеонаблюдения, мультимедийным оборудованием. Строительные работы должны быть завершены в декабре этого года. Заметим, что сам тендер включает в себя не только обновление мечети «Кул-Шариф», по нему же запланирована и реставрация церкви Николы Ратного, которая входит в ансамбль Казанского Кремля. На объекте запланированы архитектурно-строительные решения, обустройство внутренних инженерных сетей, мультимедийное оснащение, благоустройство территории.
В церкви проведут реставрационные работы и ремонт контрфорсов. Кроме этого, рабочие укрепят доски тесового покрытия кровли и отремонтируют прясла стены. Планируется, что на улице заменят газон, установят временные здания, там же появится наружное освещение и электрооборудование. В документах указывается, что на религиозном объекте будут заниматься также противоаварийными работами. В их рамках будет сделано инъектирование стен церкви — это метод защиты бетонных конструкций, кирпичной и каменной кладки от естественной и техногенной трещиноватости и негативного воздействия подземной и атмосферной влаги. Также рабочим предстоит произвести замену облицовки стен памятного знака и саркофага.
В целом все строительно-монтажные работы как мечети, так и церкви оценены почти в 700 миллионов рублей.
Добавим, что в последний раз о ремонте мечети «Кул-Шариф» говорилось аж в 2012 году. Тогда еще директор музея-заповедника «Казанский Кремль» Зиля Валеева говорила, что мечеть нуждается в ремонте для «укрепления витражей» и «устранения проблем в работе системы вентиляции».
Объекты на территории Казанского Кремля уже начали реставрировать
Добавим, что реставрацией зданий в Казанском Кремле занимаются не первый год. Как стало известно «Реальному времени», там будет отремонтировано еще несколько зданий. На сами эти проекты выделено 8,3 миллиона рублей.
Всего будет отреставрирован комплекс из 10 зданий. Сюда входят:
- Архиерейский дом;
- Главный (восточный) корпус Пушечного двора;
- Манеж;
- Церковь Николы Ратного;
- Дворцовая (Введенская) церковь;
- Губернаторский (президентский) дворец;
- Братский корпус;
- Благовещенский кафедральный собор;
- Юнкерское училище;
- Спасская башня.
Добавим, что все эти постройки являются объектами культурного наследия, каждое здание представляет особую историческую ценность. Перед проведением ремонтных работ подрядчик должен получить положительное заключение культурно-исторической экспертизы. За время ремонтных работ планируется установить новые инженерные системы: вентиляцию, водоотведение, электро- и водоснабжение. Кроме того, исполнитель проведет работу по замене дверей, окон, кровли, а также укреплению фундаментов и перегородок.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии