В Казани выросло число муниципальных служащих и расходы на оплату их труда

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В Казани стало больше муниципальных служащих. На 1 апреля 2023 года в городе их среднесписочная численность составила 1 650 человек — на 14 больше, чем на аналогичную дату прошлого года, выяснило «Реальное время», изучив данные финансового управления города.

За первый квартал 2023 года фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих с учетом страховых взносов составили 395,7 миллиона рублей. По сравнению с январем — мартом прошлого года они выросли на 71,4 миллиона, или на 22%.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Напомним, в 2022 году в Казани фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих с учетом страховых взносов достигли почти 1,53 млрд рублей. В 2021-м они составили 1,49 млрд рублей.



Среднесписочная численность муниципальных служащих Казани на начало 2023 года составила 1 661 человек. По сравнению с январем 2022 года она не изменилась.

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Татьяна Демина