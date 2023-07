Скончалась ирландская певица Шинейд О'Коннор

Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет. Об этом сообщила ее семья, пишет The Irish Times.

— С большой печалью мы объявляем о кончине нашей любимой Шинейд. Ее семья и друзья опустошены и просят уединения в это тяжелое время, — говорится в заявлении семьи.

Шинейд О'Коннор родилась в пригороде Дублина 8 декабря 1966 года. Суперзвездой она стала в 1990 году, когда записала альбом I Do Not Want What I Haven’t Got. Самая ее известная песня — Nothing Compares 2 U, которая была признана мировым хитом в 1990 году по версии Billboard Music Awards. Два года назад певица объявила о своем уходе из музыкальной индустрии.

