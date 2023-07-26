Изменен состав группы по вопросам кадрового обеспечения отраслей промышленности и торговли в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Тимура Сулейманова исключили из состава рабочей группы по вопросам кадрового обеспечения отраслей промышленности и торговли в Татарстане. Распоряжение об этом подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

При этом в состав включили трех человек. Так, в рабочую группу вошли:

Александр Когогин — председатель совета директоров ООО «Татарстанский деревоперерабатывающий комбинат (по согласованию);

Азат Мустафин — директор Набережночелнинского филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева — КАИ (по согласованию);

Ринат Садыков — министр по делам молодежи Татарстана.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Рабочая группа была основана в целях выработки предложений по обеспечению предприятий промышленности и торговли Татарстана квалифицированными кадрами. Ее создали в ноябре 2021 года.

Тимур Сулейманов до января 2023 года занимал должность министра по делам молодежи Татарстана. Сейчас он руководит региональным отделением Российского движения детей и молодежи «Движение Первых».

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Айрат Назипов