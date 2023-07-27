В Казани из-за перепадов температур вдвое увеличилось число пациентов с инфарктом

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео ГТРК «Татарстан»

В казанском РКБ за прошедшие выходные зафиксировали двукратный рост пациентов с инфарктом. Врачи связывают это с большими перепадами температур, которые наблюдаются последнюю неделю, сообщает ГТРК «Татарстан».

— Большая часть этих пациентов, которые к нам обращаются — это курящие, потому что их сосуды становятся эквивалентными 80-летним, они больше впитывают холестериновые бляшки, — пояснил заведующий Отделением кардиологии Республиканской клинической больницы Альберт Гильманов.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По его словам, лекарства от метеозависимости не существует. Чувствительность можно облегчить, если следить за состоянием сердца, сосудов, нервной системы.

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Елизавета Пуншева