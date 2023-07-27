В Казани из-за перепадов температур вдвое увеличилось число пациентов с инфарктом
В казанском РКБ за прошедшие выходные зафиксировали двукратный рост пациентов с инфарктом. Врачи связывают это с большими перепадами температур, которые наблюдаются последнюю неделю, сообщает ГТРК «Татарстан».
— Большая часть этих пациентов, которые к нам обращаются — это курящие, потому что их сосуды становятся эквивалентными 80-летним, они больше впитывают холестериновые бляшки, — пояснил заведующий Отделением кардиологии Республиканской клинической больницы Альберт Гильманов.
По его словам, лекарства от метеозависимости не существует. Чувствительность можно облегчить, если следить за состоянием сердца, сосудов, нервной системы.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым