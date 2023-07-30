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Выдача виз в Татарстане выросла почти на 10%

13:33, 30.07.2023
Выдача виз в Татарстане выросла почти на 10%
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — июнь 2023 года в Татарстане оформили 7 821 визу. Это на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда их выдали 7 148, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики МВД России.

По количеству выданных за первое полугодие 2023 года виз Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа. В Башкирии, которая заняла второе место, их оформили за этот период почти в три раза меньше — 2 925.

«Реальное время» составило рейтинг регионов ПФО по количеству выданных в первом полугодии 2023 года виз:

  1. Татарстан — 7 821;
  2. Башкирия — 2 925;
  3. Нижегородская область — 1 962;
  4. Пермский край — 1 593;
  5. Чувашия — 1 557;
  6. Ульяновская область — 1 520
  7. Саратовская область — 1 470;
  8. Пензенская область — 1 266;
  9. Марий Эл — 1 207;
  10. Самарская область — 1 092;
  11. Мордовия — 1 083;
  12. Оренбургская область — 558;
  13. Кировская область — 407;
  14. Удмуртия — 285.

Всего в Приволжском федеральном округе за первое полугодие 2023 года оформили 24 746 виз. Это на 7,7% больше, чем в январе — июне прошлого года.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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