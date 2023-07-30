Выдача виз в Татарстане выросла почти на 10%
За январь — июнь 2023 года в Татарстане оформили 7 821 визу. Это на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда их выдали 7 148, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики МВД России.
По количеству выданных за первое полугодие 2023 года виз Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа. В Башкирии, которая заняла второе место, их оформили за этот период почти в три раза меньше — 2 925.
«Реальное время» составило рейтинг регионов ПФО по количеству выданных в первом полугодии 2023 года виз:
- Татарстан — 7 821;
- Башкирия — 2 925;
- Нижегородская область — 1 962;
- Пермский край — 1 593;
- Чувашия — 1 557;
- Ульяновская область — 1 520
- Саратовская область — 1 470;
- Пензенская область — 1 266;
- Марий Эл — 1 207;
- Самарская область — 1 092;
- Мордовия — 1 083;
- Оренбургская область — 558;
- Кировская область — 407;
- Удмуртия — 285.
Всего в Приволжском федеральном округе за первое полугодие 2023 года оформили 24 746 виз. Это на 7,7% больше, чем в январе — июне прошлого года.
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