Выдача виз в Татарстане выросла почти на 10%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — июнь 2023 года в Татарстане оформили 7 821 визу. Это на 9,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда их выдали 7 148, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики МВД России.



По количеству выданных за первое полугодие 2023 года виз Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа. В Башкирии, которая заняла второе место, их оформили за этот период почти в три раза меньше — 2 925.

«Реальное время» составило рейтинг регионов ПФО по количеству выданных в первом полугодии 2023 года виз:

Татарстан — 7 821; Башкирия — 2 925; Нижегородская область — 1 962; Пермский край — 1 593; Чувашия — 1 557; Ульяновская область — 1 520 Саратовская область — 1 470; Пензенская область — 1 266; Марий Эл — 1 207; Самарская область — 1 092; Мордовия — 1 083; Оренбургская область — 558; Кировская область — 407; Удмуртия — 285.

Всего в Приволжском федеральном округе за первое полугодие 2023 года оформили 24 746 виз. Это на 7,7% больше, чем в январе — июне прошлого года.

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Татьяна Демина